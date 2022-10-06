В России отменят скидку на оформление документов для автомобилистов

Министерство финансов не будет продлевать льготный период, в рамках которого автомобилисты могли оплачивать получение документов онлайн со скидкой 30 процентов. Как пишет РБК со ссылкой на министерство, дисконт перестанет работать с 1 января 2023 года. То есть, со следующего года для россиян станут дороже выдача водительских прав на «Госуслугах» и документы, которые оформляются в процессе регистрации транспортного средства

Фото: © Мобильный репортер / Агентство «Москва» © Мобильный репортер / Агентство «Москва»

Льгота, введенная еще в 2015 году, позволяла гражданам получать и оплачивать оформление документов в электронной форме через портал «Госуслуг». Целью было простимулировать использование портала достигнута, и она достигнута. Как отмечают в ведомстве, предложений о продлении льготного периода не поступало, а потому «доходная часть проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы сверстана с учетом отмены этой скидки».

Без 30-процентного дисконта замена водительских прав и выдача регистрационных знаков обойдутся россиянину в 2000 рублей вместо 1400. Выдача свидетельства о регистрации ТС будет стоить 500 рублей вместо 350, выдача паспорта ТС — 800 вместо 560, а внесение в него изменений — 350 вместо 245 рублей.

При этом в Минфине уточнили, что возможность оплачивать штрафы с 50-процентной скидкой сохранится. Сэкономить можно, оплатив штраф ГИБДД в течение 20 суток со дня вынесения постановления.