Tesla лишит электрокары некоторых датчиков

Компания Tesla сообщила, что проведёт деконтентинг своих моделей: они лишатся некоторых датчиков, так как технология "автопилота" (система Full Self-Driving/FSD) в силу своей прогрессивности может обходиться без них.

Фото: Tesla Tesla

В течение нескольких следующих месяцев ультразвуковых датчиков, которые используются при парковке, лишатся Tesla Model 3 и Model Y, а с 2023 года их уберут из комплектаций флагманских Model S и Model X. В связи с этим функция автоматической парковки будет на какое-то время ограничена - вероятно, до тех пор, пока инженеры Tesla не научат справляться с задачами камеры.

Автомобили Tesla коренным образом отличаются от машин других производителей, развивающих технологии беспилотного вождения: всё происходящее вокруг они воспринимают исключительно через камеры, в то время как конкуренты оснащают машины дорогостоящими лидарами, благодаря которым формируется картина, на основе которой искусственный интеллект выбирает сценарий для действий.

Если в случае автопилота наличие ультразвуковых датчиков не критично, то при парковке они пока здорово выручают. Профессор Филип Купман из Университета Карнеги-Меллона в беседе с Reuters выразил сомнения относительно парковки на основе данных, получаемых только с камер: "Вопрос в том, насколько камеры могут хорошо видеть обстановку вокруг автомобиля - в некоторых случаях, например, видимость может быть ограничена" (так называемые "слепые" зоны - прим. "РГ").

Другой эксперт аналитик Guidehouse Insights Сэм Абуэльсамид высказался по поводу оптимизации затрат на производство: "Это (отказ от датчиков - прим. "РГ") сэкономит им несколько долларов. Я имею в виду, что эти вещи довольно дешёвы. Также это поможет им сэкономить некоторое количество микрочипов".