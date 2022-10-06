Определена дата российской премьеры кроссовера Omoda C5

Компания Chery готовится запустить продажи новинки в России — купеобразного кроссовера C5, который станет первой моделью суббренда Omoda. Уже известна дата рыночной премьеры: она состоится в четвертом квартале 2022 года, а онлайн-презентация намечена на 11 октября. Россиянам модель предложат в трех комплектациях, 13 цветах кузова, с диодной оптикой, крупным табло в салоне и с безальтернативным наддувным двигателем, адаптированным под использование бензина марки АИ-92.

Фото: © Chery © Chery

На официальном российском сайте Omoda перечислены семь сплошных расцветок кузова, помимо них будут доступны еще шесть двухцветных вариантов. Для интерьера можно будет выбрать черную либо коричневую цветовую схему. В списке оборудования кроссовера — светодиодная оптика, пакет «теплых» опций, отсек для беспроводной зарядки смартфона, двухзонный климат-контроль и запуск мотора с кнопки.

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Также для салона заявлены контурная подсветка и табло, объединяющее 10,25-дюймовые «приборку» и экран мультимедийной системы. Среди помощников водителя — камеры кругового видеообзора, включающиеся автоматически на низких скоростях, активный круиз-контроль, системы удержания на полосе, экстренного торможения, автоматическое управление дальним светом и другие.

Двигатель у российского Omoda C5 только один: это 1,5-литровый турбомотор SQRE4T15C, дефорсированный для нашего рынка со 156 до 147 лошадиных сил (210 Нм крутящего момента). В паре с ним работает вариатор CVT25, привод только передний. В смешанном цикле кроссовер тратит 7,1 литра бензина на 100 километров, в городском — 9,5, а на трассе — 5,8 литра.

Ознакомиться с новинкой можно будет в ходе онлайн-презентации 11 октября в 18:30 по московскому времени, отсчет до которой уже запущен на сайте Omoda. Возможно, тогда же будет объявлена цена C5. Продажи начнутся в четвертом квартале 2022 года.