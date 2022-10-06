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3 часа назад

Новости автомира: компания Renault компенсирует уход из России выходом на рынок Австралии

Южный автомобиль

Французская компания Renault нашла замену российскому рынку, она планирует выйти на автомобильный рынок Австралии с бюджетными моделями Dacia, который будут продаваться под брендом Renault.

Renault нашла замену российскому рынку
Фото: RenaultRenault

Первым автомобилем, который появится на рынке Австралии станет Renault Duster, а позже начнутся продажи большого кроссовера Bigster. По словам главы представительства Renault в Австралии Глена Сили, все модели будут исключительно нового поколения.

Учитывая интерес австралийцев к внедорожникам и пикапам, третьей моделью в линейке станет пикап на базе Renault Duster, который называется Oroch. Четвертой моделью будет Renault Sandero.

Также Глен Сили добавил, что у бренда Renault в Австралии большие перспективы, в год на местном рынке продается 1,2 млн автомобилей. Для сравнения, во Франции ежегодно продается около 1,66 млн автомобилей.

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