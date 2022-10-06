Французская компания Renault нашла замену российскому рынку, она планирует выйти на автомобильный рынок Австралии с бюджетными моделями Dacia, который будут продаваться под брендом Renault.

Фото: Renault Renault

Первым автомобилем, который появится на рынке Австралии станет Renault Duster, а позже начнутся продажи большого кроссовера Bigster. По словам главы представительства Renault в Австралии Глена Сили, все модели будут исключительно нового поколения.

Учитывая интерес австралийцев к внедорожникам и пикапам, третьей моделью в линейке станет пикап на базе Renault Duster, который называется Oroch. Четвертой моделью будет Renault Sandero.