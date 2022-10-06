На Госуслугах запущен сервис уведомлений об отзыве автомобилей

На портале госуслуг заработал сервис, уведомляющий автовладельцах о производственных дефектах, сообщается в Telegram-канале Минцифры.
Информирование россиян о необходимости ремонта машины будет рассылаться в рамках отзывных кампаний, пояснили в министерстве.
«Если в авто обнаружится производственный дефект, уведомление об этом автоматически придет в личный кабинет владельца машины на «Госуслугах», — следует из сообщения.
В сообщении будет написана причина отзыва, это могут быть дефекты в подушках безопасности, бракованные детали и др. Также будет написано, к кому обратиться за бесплатным ремонтом или консультацией.
Отзывная кампания предполагает, что производитель бесплатно отремонтирует автомобиль, если дефект выявлен после поступления партии машин в продажу. С 2015 по 2022 год в России было отозвано 6,1 миллиона автомобилей.
Для того чтобы получать такие уведомления, у владельца автомобиля должна быть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», а также проверенные ГИБДД данные об автомобиле в личном кабинете, пояснили в Минцифры.