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1 час назад

Новости автомира: Госуслуги будут информировать автовладельцев о дефектах в машине

Парламентская газетаиещё 3

На портале госуслуг заработал сервис, уведомляющий автовладельцах о производственных дефектах, сообщается в Telegram-канале Минцифры.

На Госуслугах запущен сервис уведомлений об отзыве автомобилей
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАССКирилл Кухмарь/ТАСС

Информирование россиян о необходимости ремонта машины будет рассылаться в рамках отзывных кампаний, пояснили в министерстве.

«Если в авто обнаружится производственный дефект, уведомление об этом автоматически придет в личный кабинет владельца машины на «Госуслугах», — следует из сообщения.

В сообщении будет написана причина отзыва, это могут быть дефекты в подушках безопасности, бракованные детали и др. Также будет написано, к кому обратиться за бесплатным ремонтом или консультацией.

Отзывная кампания предполагает, что производитель бесплатно отремонтирует автомобиль, если дефект выявлен после поступления партии машин в продажу. С 2015 по 2022 год в России было отозвано 6,1 миллиона автомобилей.

Для того чтобы получать такие уведомления, у владельца автомобиля должна быть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», а также проверенные ГИБДД данные об автомобиле в личном кабинете, пояснили в Минцифры.

Автоновости,ГИБДД,
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