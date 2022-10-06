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28 минут назад

Новости автомира: Mercedes-Benz представил обновленный компактвэн B-класса с улучшенными моторами

Газета.Ru

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил модернизированный компактвэн B-класса. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Mercedes-Benz представил обновленный компактвэн B-класса
Фото: Mercedes-BenzMercedes-Benz

Автомобиль получил новые бамперы спереди и сзади, обновленную решетку радиатора, оптику и колесные диски, размер которых в зависимости от комплектации достигает 19 дюймов. В салоне появились новые сиденья и руль, а также мультимедийная система MBUX последнего поколения с 10,25-дюймовым дисплеем и 7-дюймовой приборной панелью.

В моторную гамму входят бензиновые силовые агрегаты мощностью от 136 до 224 л.с., которые дополнены стартер-генераторами. Кроме того, на модель устанавливаются дизельные двигатели, развивающие от 116 до 190 л.с. Гибридная версия Mercedes-Benz B 250e получила более мощные агрегаты: бензиновый двигатель стал мощнее на 3 л.с. (до 163 л.с.), а электромотор — на 7 л.с. (до 109 л.с.).

Автоновости,Mercedes-Benz,
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