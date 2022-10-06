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2 часа назад

Новости автомира: калининградский "Автотор" начал подготовку оборудования для выпуска машин новых брендов

ТАССиещё 2

Калининградский автомобильный завод "Автотор" приступил к налаживанию оборудования для выпуска автомобилей новых брендов, производство которых планируется запустить до конца 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании в четверг .

"Автотор" готовит оборудование для выпуска машин новых брендов
Фото: АвтоторАвтотор

"На производственной площадке "Автотор" в микрорайоне имени А. Космодемьянского города Калининграда начались работы по переналадке конвейера и подготовке к запуску производства новых автомобилей новых брендов. Работы осуществляются специалистами инновационно-технологического центра "Автотор", инженерами, технологами, специалистами обеспечивающих служб", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в процессе налаживания заменят, модернизируют и перепрограммируют более 200 наименований различного оборудования для сборки.

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Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщал, что "Автотор" планирует до конца года запустить новый проект по производству машин и выпустить 50-70 тыс. автомобилей в 2023 году. Бренды автомобилей, которые планируют собирать, он не уточнял. В пресс-службе компании подтвердили планы, однако бренды автомобилей, которые будут собирать, также не уточнили.

Компания "Автотор" основана в Калининграде в 1994 году. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. С 1997 года выпускает автомобили известных мировых брендов. Автозавод также занимается сборкой автомобилей марок Kia и Hyundai. Ранее концерн BMW, сотрудничавший с "Автотором", объявил о приостановке выпуска машин в Калининграде. Руководство российского автохолдинга заверило, что сохранит коллектив.

Автоновости,Renault,Hyundai,Kia,BMW,Антон Алиханов,
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