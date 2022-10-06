"Автотор" готовит оборудование для выпуска машин новых брендов

Калининградский автомобильный завод "Автотор" приступил к налаживанию оборудования для выпуска автомобилей новых брендов, производство которых планируется запустить до конца 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании в четверг .

Фото: Автотор Автотор

"На производственной площадке "Автотор" в микрорайоне имени А. Космодемьянского города Калининграда начались работы по переналадке конвейера и подготовке к запуску производства новых автомобилей новых брендов. Работы осуществляются специалистами инновационно-технологического центра "Автотор", инженерами, технологами, специалистами обеспечивающих служб", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в процессе налаживания заменят, модернизируют и перепрограммируют более 200 наименований различного оборудования для сборки.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщал, что "Автотор" планирует до конца года запустить новый проект по производству машин и выпустить 50-70 тыс. автомобилей в 2023 году. Бренды автомобилей, которые планируют собирать, он не уточнял. В пресс-службе компании подтвердили планы, однако бренды автомобилей, которые будут собирать, также не уточнили.