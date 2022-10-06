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2 часа назад

Новости автомира: кроссовер Honda CR-V шестого поколения запущен в производство

ПроКроссовер.ру

Сборка нового кроссовера Honda CR-V уже ведется в Канаде, а заводы в американских штатах Огайо и Индиана также вскоре запустят свои производственные линии.

Запущено производство кроссовера Honda CR-V шестого поколения
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Автопроизводитель объясняет, что на этот раз ему придется использовать несколько производственных площадок из-за огромного размера рынка. Только в США в 2021 году было продано более 360 000 автомобилей CR-V.

Сначала предложение будет ограничено бензиновыми двигателями, но в следующем месяце планируется начать производство гибридов. Чуть позже производство начнется в Китае и Японии.

Автоновости,Honda CR-V,Honda,
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