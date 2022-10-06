Запущено производство кроссовера Honda CR-V шестого поколения

Сборка нового кроссовера Honda CR-V уже ведется в Канаде, а заводы в американских штатах Огайо и Индиана также вскоре запустят свои производственные линии.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Автопроизводитель объясняет, что на этот раз ему придется использовать несколько производственных площадок из-за огромного размера рынка. Только в США в 2021 году было продано более 360 000 автомобилей CR-V.