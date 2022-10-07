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1 час назад

Новости автомира: на строительство трассы Москва-Казань выделили 40,8 млрд рублей

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Правительство Российской Федерации выделило Минтрансу 40,8 миллиарда рублей на строительство скоростной трассы М-12, которую сооружают в рамках проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа-Западный Китай». Средства взяты из резервного фонда страны. В документе отмечается, что они пойдут на достройку и ввод в эксплуатацию 106 километров автодороги до конца нынешнего года.

На строительство трассы Москва-Казань выделили 40,8 млрд рублей
Фото: © Автодор© Автодор

Субсидии в размере 40 846 506,1 тысячи рублей поступят государственной компании «Российские автомобильные дороги» из резервного фонда правительства, говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации. Контролировать эффективность использования средств будет Министерство транспорта.

Протяженность трассы М-12 от Москвы до Казани составит около 800 километров. Она пройдет по Московской, Владимирской, Нижегородской областям, Республикам Чувашия и Татарстан, объединив 17 крупных региональных центров. Следующий участок дороги будет вести из Казани в Екатеринбург. Таким образом, М-12 растянется до 1,6 тысячи километров и соединится со скоростными трассами европейской части РФ.

В следующем году федеральный проект профинансируют еще на 25,5 миллиарда рулей, а в 2024-м — на 64,2 миллиарда, пишет ТАСС, ссылаясь на его паспорт.

В начале сентября в эксплуатацию ввели первый участок трассы М-12: это 23-километровый отрезок от Электростали до Орехово-Зуево, соединяющий Центральную кольцевую автомобильную дорогу и Московское большое кольцо. Стоимость проезда по нему лежит в диапазоне от 89 рублей для легковушек до 267 рублей для грузовиков.

Автоновости,Минтранс РФ,Автодор,Правительство РФ,
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