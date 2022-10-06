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52 минуты назад

Новости автомира: тюнер превратил Toyota Land Cruiser 70 в настоящий военный внедорожник

ПроКроссовер.ру

На автомобильной выставке в Южной Африке SVI Engineering представила свой последний проект под названием Max 3, по сути, Toyota Land Cruiser 70 на шести колесах. Команда растянула кузов грузовика и добавила третью ось, хотя мы не можем сказать, была ли она активной. На все колеса были поставлены роторные тормоза для лучшего торможения, а ширина колеи была выровнена между осями, чтобы обеспечить максимальную проходимость. Сзади был добавлен стабилизатор качания.

Toyota Land Cruiser 70 превратили в настоящий военный внедорожник
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру
ПроКроссовер.ру

Компания продаст вам такой автомобиль с установленной по умолчанию баллистической броней класса BR6, обеспечивающей защиту от огня автоматов и взрывов противопехотных гранат. Вы можете доплатить за обновление до BR7. Автомобиль, показанный на выставке, был пикапом Crew Cab, но SVI Engineering заявила, что готова аналогичным образом модифицировать варианты с одинарной кабиной и даже внедорожники.

ПроКроссовер.ру

В движение бронированный внедорожник приводится 4,5-литровым турбодизелем V8. Автомобиль рассчитан на максимальный вес 5,5 тонны или 12 125 фунтов. Военные особенности на борту включают радар, который сканирует окружающее пространство на наличие дронов и дает сигнал автоматическому гранатомету нацеливаться на любые подозрительные цели — все, что нужно сделать экипажу, — это нажать кнопку, чтобы уничтожить дрон. Также можно использовать внедорожный мотоцикл в кузове грузовика.

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