Toyota Land Cruiser 70 превратили в настоящий военный внедорожник

На автомобильной выставке в Южной Африке SVI Engineering представила свой последний проект под названием Max 3, по сути, Toyota Land Cruiser 70 на шести колесах. Команда растянула кузов грузовика и добавила третью ось, хотя мы не можем сказать, была ли она активной. На все колеса были поставлены роторные тормоза для лучшего торможения, а ширина колеи была выровнена между осями, чтобы обеспечить максимальную проходимость. Сзади был добавлен стабилизатор качания.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

ПроКроссовер.ру

Компания продаст вам такой автомобиль с установленной по умолчанию баллистической броней класса BR6, обеспечивающей защиту от огня автоматов и взрывов противопехотных гранат. Вы можете доплатить за обновление до BR7. Автомобиль, показанный на выставке, был пикапом Crew Cab, но SVI Engineering заявила, что готова аналогичным образом модифицировать варианты с одинарной кабиной и даже внедорожники.

ПроКроссовер.ру