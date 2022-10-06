АвтоВАЗ отказался от доступной коробки-автомата собственной разработки

АвтоВАЗ подтвердил сайту "Лада.онлайн", что модели Lada с АМТ собственной разработки не появятся.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Пресс-служба АвтоВАЗа

Разработка трансмиссии велась АвтоВАЗом при участии немецкой фирмы ZF, которая выступила поставщиком важной детали - электромеханических актуаторов. Первой моделью, оснащённой автоматизированной механической трансмиссией (АМТ или "робот"), стала Lada Priora. Позднее коробку начали устанавливать на Lada Kalina, Granta, как более доступную альтернативу дорогому импортному классическому "автомату" Jatco. Также АМТ получила распространение на семействах Lada Xray и Vesta.

"Робот" стал постепенно исключаться из линейки с 2019 года: начали с Lada Vesta, затем отказались от трансмиссии на Xray и Granta (с 2018 года семейство Kalina упразднено и стало частью "Гранты"). Единственной моделью, которая до последнего имела комплектации с АМТ, был универсал Lada Granta Cross.