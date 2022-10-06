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48 минут назад

Новости автомира: АвтоВАЗ отказался от доступной автоматической коробки собственной разработки

Российская Газета

АвтоВАЗ подтвердил сайту "Лада.онлайн", что модели Lada с АМТ собственной разработки не появятся.

АвтоВАЗ отказался от доступной коробки-автомата собственной разработки
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗаПресс-служба АвтоВАЗа

Разработка трансмиссии велась АвтоВАЗом при участии немецкой фирмы ZF, которая выступила поставщиком важной детали - электромеханических актуаторов. Первой моделью, оснащённой автоматизированной механической трансмиссией (АМТ или "робот"), стала Lada Priora. Позднее коробку начали устанавливать на Lada Kalina, Granta, как более доступную альтернативу дорогому импортному классическому "автомату" Jatco. Также АМТ получила распространение на семействах Lada Xray и Vesta.

"Робот" стал постепенно исключаться из линейки с 2019 года: начали с Lada Vesta, затем отказались от трансмиссии на Xray и Granta (с 2018 года семейство Kalina упразднено и стало частью "Гранты"). Единственной моделью, которая до последнего имела комплектации с АМТ, был универсал Lada Granta Cross.

Судя по всему, точку в вопросе возобновления выпуска "Гранты" с роботизированной трансмиссией поставили антироссийские санкции, и АвтоВАЗ не смог или посчитал нерентабельным искать альтернативу в пуле поставщиков из дружественных стран.

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