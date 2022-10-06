Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
31 минуту назад

Новости автомира: мобилизованных предложили освободить от штрафов ГИБДД

Мария Иванова

В Госдуму внесли законопроект, освобождающий мобилизованных россиян от уплаты штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщает Autonews.

В России могут отменить штрафы за нарушение ПДД для мобилизованных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авторы законопроекта заявили, что во время мобилизации срок между прохождением медкомиссии и отправкой на сборы часто составляет меньше суток.

Замена водительских прав ДНР и ЛНР на российские: процесс, нюансы

Из-за этого мобилизованные не могут оплатить административные штрафы. Информация о штрафе может прийти уже после отправки на сборы и человек об этом даже не узнает.

По задумке авторов, мобилизованные не будут платить штрафы только за административные правонарушения, не представляющие серьезной общественной опасности. Если законопроект одобрят, амнистия продлится в течение трех месяцев.

Частичная мобилизация проходит в России с 21 сентября. Для мобилизованных ввели трудовые гарантии (трудовые договоры с ними будут приостановлены, но не расторгнуты). Кроме того, 4 октября сенаторы одобрили законопроект, предоставляющий участникам спецоперации право на кредитные каникулы на срок несения службы. Законопроект касается мобилизованных, контрактников и добровольцев.

Автоновости,ГИБДД,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители