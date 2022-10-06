В России могут отменить штрафы за нарушение ПДД для мобилизованных

В Госдуму внесли законопроект, освобождающий мобилизованных россиян от уплаты штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщает Autonews.
Авторы законопроекта заявили, что во время мобилизации срок между прохождением медкомиссии и отправкой на сборы часто составляет меньше суток.
Из-за этого мобилизованные не могут оплатить административные штрафы. Информация о штрафе может прийти уже после отправки на сборы и человек об этом даже не узнает.
По задумке авторов, мобилизованные не будут платить штрафы только за административные правонарушения, не представляющие серьезной общественной опасности. Если законопроект одобрят, амнистия продлится в течение трех месяцев.
Частичная мобилизация проходит в России с 21 сентября. Для мобилизованных ввели трудовые гарантии (трудовые договоры с ними будут приостановлены, но не расторгнуты). Кроме того, 4 октября сенаторы одобрили законопроект, предоставляющий участникам спецоперации право на кредитные каникулы на срок несения службы. Законопроект касается мобилизованных, контрактников и добровольцев.