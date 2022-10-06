Песков прокомментировал инициативу изымать машины уехавших из России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициативу депутата Госдумы Олега Морозова об изъятии машин уехавших россиян еще не обсуждали в Кремле. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Наверное, будут разные точки зрения на этот счет. Пока у нас нет», — объяснил представитель Кремля.

Напомним, что Морозов предложил внести изменения в законодательство, позволяющие изымать автомобили у граждан, которые бросили их на границе. По его мнению, если собственник не хочет лишиться автомобиля, то должен приехать и лично предъявить документы на него.