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25 минут назад

Новости автомира: Песков прокомментировал инициативу изымать машины уехавших из России

Никита Бородкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициативу депутата Госдумы Олега Морозова об изъятии машин уехавших россиян еще не обсуждали в Кремле. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Песков прокомментировал инициативу изымать машины уехавших из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наверное, будут разные точки зрения на этот счет. Пока у нас нет», — объяснил представитель Кремля.

Напомним, что Морозов предложил внести изменения в законодательство, позволяющие изымать автомобили у граждан, которые бросили их на границе. По его мнению, если собственник не хочет лишиться автомобиля, то должен приехать и лично предъявить документы на него.

Отметим, что схожую идею ранее высказывал и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он предложил передать изъятые авто семьям участников спецоперации на Украине.

Автоновости,Олег Морозов,Вячеслав Володин,Дмитрий Песков,Госдума,
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