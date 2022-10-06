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1 час назад

Новости автомира: Toyota выяснила, почему отваливаются колеса у ее нового кроссовера

Газета.Ru

Автоконцерн Toyota уведомил министерство транспорта Японии об обнаружении и устранении неисправности, из-за которой пришлось отозвать около 3 тыс. электрических кроссоверов bZ4X и родственной модели Subaru Solterra, у которых на ходу могли открутиться колеса. Об этом сообщает Reuters.

Toyota выяснила, почему отваливаются колеса у нового кроссовера
Фото: ToyotaToyota

Причиной неисправности автопроизводитель назвал колесные болты, которые при повороте и резком торможении могли ослабнуть и привести к риску отрыва колеса автомобиля. Toyota позаботится о том, чтобы болты ступицы были заменены и правильно затянуты в новых версиях bZ4X, сообщила компания регулирующему органу.

Кроме того, Toyota выявила еще одну неисправность у bZ4X. Выяснилось, что у части автомобилей подушки безопасности были неправильно установлены на заводе. Этот дефект также устранен.

Ранее стало известно, что Mercedes-Benz в России отзовет 38 тыс. автомобилей из-за проблем с вакуумным усилителем тормозов.

Автоновости,Subaru,Toyota,Mercedes-Benz,
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