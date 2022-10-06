Toyota выяснила, почему отваливаются колеса у нового кроссовера

Автоконцерн Toyota уведомил министерство транспорта Японии об обнаружении и устранении неисправности, из-за которой пришлось отозвать около 3 тыс. электрических кроссоверов bZ4X и родственной модели Subaru Solterra, у которых на ходу могли открутиться колеса. Об этом сообщает Reuters.

Фото: Toyota Toyota

Причиной неисправности автопроизводитель назвал колесные болты, которые при повороте и резком торможении могли ослабнуть и привести к риску отрыва колеса автомобиля. Toyota позаботится о том, чтобы болты ступицы были заменены и правильно затянуты в новых версиях bZ4X, сообщила компания регулирующему органу.

Кроме того, Toyota выявила еще одну неисправность у bZ4X. Выяснилось, что у части автомобилей подушки безопасности были неправильно установлены на заводе. Этот дефект также устранен.