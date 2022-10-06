В сентябре продажи машин в России упали на 59,6 процента - до 46 698 единиц. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса.

За январь-сентябрь 2022 года в России был продан 506 661 автомобиль. Это на 59,8 процента меньше, чем за январь-сентябрь 2021-го.

По данным «Автостата», по сравнению с августом в сентябре российский авторынок показал небольшой рост - на четыре процента.

Лидером по продажам в стране остается LADA - в сентябре в РФ купили 17 490 машин этой марки. Второе место заняла китайская Chery (3 850 машин). Замыкает топ-3 корейская Kia (3291 автомобиль).