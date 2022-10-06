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1 час назад

Новости автомира: в России рухнули продажи автомобилей

Мария Иванова

В сентябре продажи машин в России упали на 59,6 процента - до 46 698 единиц. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса.

За январь-сентябрь 2022 года в России был продан 506 661 автомобиль. Это на 59,8 процента меньше, чем за январь-сентябрь 2021-го.

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По данным «Автостата», по сравнению с августом в сентябре российский авторынок показал небольшой рост - на четыре процента.

Лидером по продажам в стране остается LADA - в сентябре в РФ купили 17 490 машин этой марки. Второе место заняла китайская Chery (3 850 машин). Замыкает топ-3 корейская Kia (3291 автомобиль).

«Коммерсант» ранее рассказал, что в августе 2022-го спрос на российском рынке оказался на 47 процентов ниже, чем в марте. При этом продажи начали немного расти, эксперты объясняли это льготными кредитами на машины LADA и сделками по закупке китайских авто для каршеринга.

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