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1 час назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» отказался от «робота» ВАЗ 2182

Никита Бородкин

«АвтоВАЗ» не планирует возобновлять производство собственной автоматизированной механической трансмиссии (АМТ). Об этом сообщает «Лада.Онлайн» со ссылкой на пресс-службу российского автопроизводителей.

«АвтоВАЗ» отказался от «робота» ВАЗ 2182
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗаПресс-служба АвтоВАЗа

Напомним, что АМТ (также называемая «роботом») под индексом 2182 была впервые представлена в 2014 году. Сперва ей стали комплектовать «Приору», а после модели Lada Kalina, Granta, Vesta и XRAY.

Исключать его из своей модельной линейки компания начала еще в 2019 году — с начала его убрали из семейства Lada Vesta, через год перестали устанавливать на XRAY и Granta, оставив АМТ только на Cross-версии Granta. После приостановки и возобновления производства на фоне санкций в 2022 году модели Lada Granta начали выпускаться только с механической трансмиссией.

«Робот» был создан совместно с немецкой компанией ZF — они предоставили для коробки электромеханический актуатор. Вероятно, «АвтоВАЗ» либо не смог возобновить его поставки, либо признал АМТ неудачным экспериментом.

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