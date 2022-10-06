«АвтоВАЗ» отказался от «робота» ВАЗ 2182

Напомним, что АМТ (также называемая «роботом») под индексом 2182 была впервые представлена в 2014 году. Сперва ей стали комплектовать «Приору», а после модели Lada Kalina , Granta, Vesta и XRAY.

Исключать его из своей модельной линейки компания начала еще в 2019 году — с начала его убрали из семейства Lada Vesta, через год перестали устанавливать на XRAY и Granta, оставив АМТ только на Cross-версии Granta. После приостановки и возобновления производства на фоне санкций в 2022 году модели Lada Granta начали выпускаться только с механической трансмиссией.