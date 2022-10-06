Автоэксперт объяснил, как выбрать качественное машинное масло

Машинное масло лучше покупать на розлив в проверенных сервисах, заявил в беседе с «ФедералПресс» автоэксперт Кирилл Форманчук. По его словам, замена масла в сервисах не способна в полной мере обезопасить от подделки, так как в некоторых случаях их крайне трудно отличить от оригиналов. Специалист подчеркнул, что в сервисах могут пояснить, откуда поступило масло, и предоставить сертификат его качества.

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Обслуживание машины и замена масла в проверенных сервисах помогут избежать обмана. Но это далеко не 100% гарантии <...>. Чтобы избежать проблем, можно покупать масло на розлив из бочек у зарекомендованных сервисных центров. Там больше возможностей проследить, откуда пришел товар. Там же могут предоставить сертификат, — отметил эксперт.

Форманчук уточнил, что последствия от контрафактного масла для авто могут быть тяжелыми. Он советует менять масло через каждые 10 тысяч км пробега автомобиля — в таком случае негативных последствий будет меньше, даже если смазочный материал был некачественным.