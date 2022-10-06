BMW готовит четыре больших электрокроссовера

Автобренд BMW зарегистрировал в рамках немецкого патентного ведомства 4 новых товарных знака непосредственно для своих моделей, которые отсутствуют на сегодняшний день в модельном ряду.

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Речь ведётся о сочетании таких символов, как iX6/iX7/iX8/iX9. Согласно версии экспертов, две первые модификации могут оказаться в итоге электрическими аналогами существующих кроссов, которые оснащаются двигателями внутреннего сгорания. Последняя вариация может составить конкуренцию премиальным моделям таких именитых автобрендов, как например Rolls-Royce.

Первым на авторынке должен появиться BMW iX7. Однако это произойдёт только во второй половине 2027 года. Вседорожную версию с 3 рядами сидений в салоне будут позиционировать в виде батарейной альтернативы нынешней BMW X7. В роли основного его рыночного конкурента выступит Mercedes EQS в исполнении SUV. Авто получит моторы от выпущенной уже BMW i7 в кузове седан.

BMW iX6 должен выйти на год позже. Речь может вестись о кросс-купейной версии актуальной BMW iX с такими же двигателями, однако с более спортивной направленностью. Скорее всего iX8 получит такую же платформу, как в случае iX7. При этом, авто будут позиционировать в виде более «драйверской» модификации.

Между тем самой спортивной баварской версией кросса в данном сегменте должна остаться BMW XM. Не стоит ожидать прямой конкуренции между данными моделями, потому что они получат моторы разного типа. Вседорожная версия от BMW M представляет собой гибрид.

Судя по индексу, модификация BMW iX9 должна стать самой крупной версией и занять флагманскую позицию. В ходе разработки этого электромобиля автопроизводитель должен сделать упор не на спортивность, а больше на комфорт, как в случае Rolls-Royce в исполнении Cullinan.