Chery впервые стала самой популярной иномаркой на авторынке РФ

Китайская марка Chery в сентябре 2022 года стала самым популярным иностранным брендом автомобилей на рынке РФ. По итогам сентября китайский производитель смог продать в России 3850 автомобилей. Таким образом китайцы обошли марку Kia , которая несколько лет удерживала лидерство.

Самым популярным автомобилем марки Chery в России стал кроссовер Tiggo 7 Pro. В сентябре 2022 года было продано 2224 таких автомобилей, что на 33,7% больше, чем в прошлом году. Второе место занял кроссовер Chery Tiggo 4 с результатом продаж 882 штуки. Замыкает первую тройку Chery Tiggo 8 Pro, который был продан за сентябрь в количестве 427 штук. Китайские бренды в 2022 году начали активно занимать освободившиеся ниши после ухода европейских и японских брендов. Доля китайских марок на рынке РФ уже достигла 30%.