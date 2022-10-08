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3 часа назад

Chery впервые стала самой популярной иномаркой на авторынке РФ в сентябре 2022 года

Южный автомобильиещё 1

Китайская марка Chery в сентябре 2022 года стала самым популярным иностранным брендом автомобилей на рынке РФ. По итогам сентября китайский производитель смог продать в России 3850 автомобилей. Таким образом китайцы обошли марку Kia, которая несколько лет удерживала лидерство.

Chery впервые стала самой популярной иномаркой на авторынке РФ
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Самым популярным автомобилем марки Chery в России стал кроссовер Tiggo 7 Pro. В сентябре 2022 года было продано 2224 таких автомобилей, что на 33,7% больше, чем в прошлом году. Второе место занял кроссовер Chery Tiggo 4 с результатом продаж 882 штуки. Замыкает первую тройку Chery Tiggo 8 Pro, который был продан за сентябрь в количестве 427 штук. Китайские бренды в 2022 году начали активно занимать освободившиеся ниши после ухода европейских и японских брендов. Доля китайских марок на рынке РФ уже достигла 30%.

Автоновости,Chery Tiggo,Chery,Kia,
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