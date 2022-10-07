Tesla готова начать поставки электрогрузовиков Semi

Один из долгостроев марки Tesla — электрический грузовик Semi — почти готов к поставкам клиентам. Как сообщает The Verge, ссылаясь на главу компании Илона Маска, Semi наконец встал на конвейер спустя пять лет после премьеры и три года после изначально запланированного срока старта производства. Первой новинку получит компания Pepsi, которая заказала партию из 100 грузовиков еще в декабре 2017 года.

Фото: © Tesla © Tesla

По словам Маска, Pepsi получит заказанные грузовики Tesla Semi 1 декабря нынешнего года. О поставках другим клиентам пока ничего не сообщается. Pepsi, которая надеется с помощью сотни электрических тягачей сократить негативное влияние на окружающую среду, ожидала первые поставки еще год назад, хотя тогда Маск говорил о необходимости производство аж до 2023 года из-за дефицита микрочипов.

На логистику приходится порядка 10 процентов общих выбросов углекислого газа, поступающего в атмосферу из-за деятельности Pepsi. Компания намерена использовать Semi на предприятии в Модесто, штат Калифорния, которое в будущем собирается преобразовать в углеродно-нейтральную площадку.

Что касается самого Semi, то ему прочат четырехмоторную силовую установку. Мощность неизвестна, но Маск пообещал разгон с места до 100 километров (97 миль) в час за 20 секунд даже при полной загрузке, а также способность поддерживать скорость на уровне шоссе даже на крутых подъемах. С полной батареей модель сможет проезжать до 800-1000 километров, а экспресс-зарядка пополнит запас энергии в аккумуляторе с нуля до 70 процентов всего за полчаса.