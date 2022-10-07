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2 часа назад

Новости автомира: Honda показала новый кроссовер Prologue

Газета.Ruиещё 3

Японский автопроизводитель Honda представил в США новый кроссовер Prologue, который в модельном ряду марки расположится на ступень выше модели CR-V. Об этом сообщает пресс-служба Honda.

Honda показала новый кроссовер Prologue
Фото: HondaHonda
Honda

Величина колесной базы нового Prologue (3094 мм) почти на 40 см длиннее, чем у CR-V, что обеспечивает дополнительное пространство для водителя и пассажиров. Автомобиль с электрическим приводом построен на платформе Ultium, разработанной американским концерном General Motors для электромобилей. Помимо новинки, созданной в сотрудничестве с японской компанией, на ней уже базируются Cadillac Lyriq и Chevrolet Blazer EV.

Honda

Подробных технических характеристик автопроизводитель пока не приводит. Известно лишь, что уже в базовом оснащении Honda Prologue получит медиасистему с 11-дюймовым экраном и будет снабжена полным приводом.

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