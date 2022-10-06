В России появится новая автомобильная марка

Китайская компания Chery 11 октября презентует в России новый автомобильный бренд Omoda. Первым намерены представить кроссовер C5, передает «Российская газета».

Фото: Пресс-служба Omoda Пресс-служба Omoda

Технические характеристики и цену автомобиля пока не раскрывают. Однако известно, что над внешним видом кроссовера работал дизайнер Стив Юм, за плечами которого Hyundai, Ford и General Motors.

C5 оснастят передним приводом с турбированным двигателем 1,5 литра мощностью в 147 лошадиных сил и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Предполагается, что кроссовер станет конкурентом Nissan Qashqai, Skoda Karoq, Volkswagen Taos и Kia Seltos.