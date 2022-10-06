Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+22° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: В России появится новая автомобильная марка

Елена Прошина

Китайская компания Chery 11 октября презентует в России новый автомобильный бренд Omoda. Первым намерены представить кроссовер C5, передает «Российская газета».

В России появится новая автомобильная марка
Фото: Пресс-служба OmodaПресс-служба Omoda

Технические характеристики и цену автомобиля пока не раскрывают. Однако известно, что над внешним видом кроссовера работал дизайнер Стив Юм, за плечами которого Hyundai, Ford и General Motors.

C5 оснастят передним приводом с турбированным двигателем 1,5 литра мощностью в 147 лошадиных сил и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Предполагается, что кроссовер станет конкурентом Nissan Qashqai, Skoda Karoq, Volkswagen Taos и Kia Seltos.

Всего Omoda намерена представить в России три модели автомобилей: два кроссовера и седан. Их презентуют поэтапно до лета 2023 года.

Автоновости,Skoda Karoq,Nissan Qashqai,Chery,Nissan,Skoda,Hyundai,Kia,Volkswagen,Ford,General Motors,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители