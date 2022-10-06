Воскресший SsangYong переходит на электричество

SsangYong приступила к испытаниям электрической модификации первой модели новой линейки, которая запланирована к выходу после спасения компании от банкротства.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Премьера SsangYong Torres состоялась летом этого года. Разумеется, ни о какой новой платформе в условиях кризиса речи быть не может: это удлинённая "тележка" от Korando, отсюда - аналогия по силовому агрегату. Новинка получила бензиновый 1.5 T-GDI мощностью 170 л.с. и 6-диапазонный "автомат".

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В рамках премьеры "Торреса" было заявлено, что модель получит электрическую версию. Опять же для этого адаптируют существующую платформу. Кроссоверы "на батарейках" уже начали тестировать. Фото одного из прототипов опубликовали на форуме Cochepias. О том, что на снимках - действительно электрический SsangYong Torres, а не какая-либо другая модификация, говорит конфигурация днища и зарядный порт в переднем левом крыле.

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Судя по тому, что передняя часть спрятана за маскировкой, каких-то изменений в её дизайне ждать стоит. Скорее всего, решётка радиатора будет заменена панелью, изменится с точки зрения уменьшения сопротивления встречным потокам воздуха бампер. "Корме" никаких обновок не достанется.

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В салоне будет перекомпонована центральная часть тоннеля, а селектор, насколько можно судить по опубликованным "шпионским" фото, останется, как у версии с ДВС.