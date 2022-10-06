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51 минуту назад

Новости автомира: Опубликован список изменений в экзамене на получение прав

Елена Прошина

Министерство внутренних дел России опубликовало проект постановления с поправками к закону «О безопасности дорожного движения», которые изменяют правила проведения экзамена на право управления транспортным средством. Об этом сообщает «Лента.ру».

Опубликован список изменений в экзамене на получение прав
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно поправкам, кандидатам в водители больше не нужно приносить в ГИБДД документы справку о состоянии здоровья. Проходить освидетельствование по-прежнему придётся, но теперь результаты осмотра комиссия будет самостоятельно отправлять в ГИБДД. Также изменятся сроки пересдачи. На данный момент прийти на пересдачу можно уже через месяц, но новые поправки увеличивают это число до полугода.

Кроме того, в документе присутствуют поправки, которые запрещают инструкторам помогать своим ученикам при сдаче практики вождения. Все дублирующие элементы управления, которые находятся под контролем инструктора, теперь будут подключены к сигнализации, которая будет срабатывать при контакте. Такие срабатывания будут автоматически заноситься в протокол.

Проект новых поправок планируется внести в Думу уже в октябре этого года. В случае принятия они начнут действовать с первого марта 2023 года.

Ранее стало известно, что Министерство финансов не будет продлевать льготный период, в рамках которого автомобилисты оплачивали получение документов онлайн со скидкой в 30%.

Автоновости,МВД России,ГИБДД,Госдума,
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