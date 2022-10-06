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1 час назад

Новости автомира:Подсчитана выгода от ремонта автомобиля

Елена Прошина

В связи с выросшим спросом на автозапчасти автоэксперты рассказали, насколько выгодно сейчас заниматься ремонтом автомобиля. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Подсчитана выгода от ремонта автомобиля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что из-за санкций многие автомобильные компании ушли из России. Это привело к определенному дефициту автозапчастей.

«Сейчас ситуация относительно спокойная – механизм параллельного импорта начал работать. Хотя цены на автозапчасти, привезенные таким способом, выросли приблизительно на 15 процентов», – рассказал автоэксперт Вадим Тихонов.

Он также добавил, что цены на иномарки сейчас растут примерно на 5-10% каждую неделю. Поэтому сейчас, по мнению Тихонова, гораздо выгоднее не задумываться о покупке новой машины, а ремонтировать старый автомобиль.

«Починка старой машины, если мы будем брать самые критические ситуации, обойдется вам в два, а то и в три раза дешевле, чем новый автомобиль вне зависимости от страны производства», – заявил Тихонов.

Однако эксперт добавляет, что ремонт иномарок также может обойтись недёшево, так как дефицит автозапчастей пока что не удается устранить.

«Раньше следующего года цены к прежним значениям не вернутся. Уверен, что ближе к зиме мы увидим рекордный рост цен на шины – в пределах 30-40%. Автомобильной отрасли нужно еще время, чтобы привыкнуть к новым реалия», - подытожил Тихонов.

С его словами согласен экономист Александр Цапликов.

«Автомобильная отрасль больше всего пострадала из-за санкций, поэтому сейчас все важные логистические цепочки перестраиваются. В ближайшие несколько месяцев автозапчасти дешеветь не будут, напротив, их стоимость может вырасти на 5-10 процентов», – утверждает он.

Ранее автоэксперт дал россиянам совет по покупке подержанного автомобиля.

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