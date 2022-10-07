Страховщики перечислили лидеров по аварийности на дорогах России

Автомобили марки Lada — лидеры по аварийности на дорогах России, следует из данных, предоставленных ТАСС страховым домом ВСК. В частности, в 2022 году наиболее часто виновниками аварий становились водители автомобилей моделей Lada Granta, Kalina и Priora. Также в рейтинг самых «аварийных» попали машины зарубежных брендов, однако их доля намного ниже, чем у продукции АвтоВАЗа. При этом в целом в нынешнем году число аварий в стране заметно сократилось.

Фото: © Lada © Lada

Водители автомобилей Lada оказались виновниками 18 процентов дорожно-транспортных происшествий, сообщает страховой дом. На втором месте с большим отрывом расположилась Kia (восемь процентом ДТП), на третьем — Renault с шестью процентами. Также в пятерку попали Nissan (пять процентов) и Volkswagen (четыре процента).

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Что касается моделей, то здесь лидирует Lada Granta — на нее пришелся 21 процент всех аварий с участием Lada. Второй по числу происшествий оказалась Kalina, а третьей — Priora, обе набрали по девять процентов.

В 80 процентах случаев виновники аварий в 2022 году — мужчины. Около 27 процентов аварий совершено автомобилистами от 30 до 40 лет, 25 процентов — в возрасте от 40 до 50. На долю 60-летних и старше пришлось 18 процентов ДТП.

По данным аналитиков, за девять месяцев нынешнего года аварийность в стране упала почти на треть — на 32 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя выплата по ОСАГО за российскую машину и Nissan составила 61 тысячу рублей, за Volkswagen — 60 тысяч, а за Kia и Renault — 57 тысяч рублей.

Наиболее «аварийными» регионами по итогу трех кварталов года стал Краснодарский край, набравший четыре процента случаев по ОСАГО. Москва и Московская область с двумя процентами на втором месте, Ростовская область (1,6 процента) — на третьем. Далее расположились Тверская (1,2 процента) и Челябинская (1,1 процента) области.