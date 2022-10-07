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3 часа назад

Новости автомира: в Латвии сняли аккумуляторы с предназначенных для ВСУ машин

Никита Бородкин

В Латвии неизвестные украли аккумуляторы из 18 автомобилей, которые предназначались для передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Регнум».

Инцидент произошел в ночь на 4 октября в Яунмарупе, неподалеку от Риги. Кроме батарейных элементов злоумышленники скрутили с одной из машин полный комплект колес. На видеозаписи с места происшествия видно, что пострадали от действий неизвестных иномарки различных моделей.

Местные жители предполагают, что на стоянке действовали «народные мстители», которые решили нарочно сорвать отправку машин Киеву. Однако причина может и быть и более банальной — желание подзаработать на автомобильных деталях.

Сейчас полиция просит всех, кто может предоставить полезную для следствия информацию, обращаться по телефонам оперативной службы.

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