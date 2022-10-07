GM заплатит автовладельцам 103 млн долларов за дефект двигателя

В Калифорнии суд вынес решение по коллективному иску 38 тысяч автовладельцев против GM и обязал производителя выплатить им 102,6 миллиона долларов США. Причиной стали дефектные поршневые кольца двигателей V8 Vortec 5.3.

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Эти дефекты привели к избыточному расходу масла в процессе эксплуатации и к преждевременному выходу силовых агрегатов из строя, пишет The Drive. По решению суда каждый из 38 тысяч автовладельцев, присоединившихся к коллективному иску, получит примерно по 2700 долларов.

Речь идет о пикапах и внедорожниках, произведенных с 2011 по 2014 год. Представители концерна GM утверждали, что заявленная проблема коснулась порядка 3 процентов автомобилей, принадлежащих истцам. Однако адвокаты автовладельцев доказывали, что автопроизводитель знал о наличии дефекта с 2009 года и мог устранить его все эти годы, однако не сделал этого.