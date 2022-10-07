Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым электросамокаты, гироскутеры, моноколеса получили статус средств индивидуальной мобильности, их скорость ограничена до 25 км/ч. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

Теперь перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч. При этом масса электротранспорта, на котором разрешается ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна быть больше 35 кг.

«Движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности будет регулироваться специальными дорожными знаками. Речь идет о разрешении, ограничении или запрете перемещения на таком транспорте в тех или иных зонах. Решение об установке знаков будут принимать местные власти в зависимости от места и наличия дорожной инфраструктуры», - отмечается в сообщении.

Приоритет при совместном движении будет отдан пешеходам, а для пересечения автомобильных дорог необходимо будет спешиться. В пресс-службе правительства также отметили, что ездит по дорогам на электросамокате можно будет только после достижения 14 лет «и там, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов».

«Самокат или другое устройство, двигающееся по дороге, должны иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета. Новый статус не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки. Люди, использующие их, по-прежнему приравниваются к пешеходам», - пояснили в кабмине.

Ранее в ГИБДД констатировали, что средства индивидуальной мобильности представляют все большую опасность, так как могут развивать скорость более 100 км/час. При этом, по словам начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова, за электросамокатами сложно следить при помощи средств фото- и видеофиксации и в регионах нет инфраструктуры, чтобы обеспечить безопасность поездок на них.