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2 часа назад

Новости атомира: Exeed объявил рублевые цены на роскошную версию кроссовера VX

Motor.ru

Марка Exeed вывела на российский рынок новую версию внедорожника VX. Специальная серия флагманской модели получила название President Limited Edition. Автомобиль получил эксклюзивный зеленый оттенок кузова «Эмеральд», а также обновленный экстерьер и новый цвет отделки салона. Стоимость вседорожника в новой комплектации, который уже доступен в российских автосалонах, составила 5 649 900 рублей.

Exeed объявил рублевые цены на роскошную версию кроссовера VX
Фото: © Exeed© Exeed

Внешне Exeed VX President Limited Edition отличается новым дизайном радиаторной решетки, декоративной накладкой на задний бампер, а также бронзовым логотипом и автоматической подножкой, которая облегчает посадку и высадку пассажиров. Помимо серого и черного оттенков кузова, модель впервые доступна в цвете зеленый «Эмеральд». Китайский вседорожник можно приобрести с отделкой салона коричневой кожей.

Оснащение специальной серии включает в себя регулировку водительского кресла в 12 направлениях, тонированные заднее и боковые стекла, а также подогрев задних сидений, который входят в зимний пакет. В списке опций добавили универсальные USB-разъемы с возможностью подключения любых смартфонов и встроенный видеорегистратор.

Флагманский кроссовер уже доступен в российских дилерских центрах марки. Стоимость Exeed VX President Limited Edition составляет 5 649 900 рублей.

В начале сентября Минпромторг Китая раскрыл подробности нового кроссовера Exeed Yaoguang, который в ближайшем будущем ожидают в России. Новинка получила двухлитровый турбодвигатель, восьмидиапазонный «автомат» и адаптивную подвеску.

Автоновости,Минпромторг,
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