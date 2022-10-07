Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России

Лидером продаж в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники) в России по итогам сентября стало внедорожное семейство Lada Niva. Об этом сообщает портал Ixbt.com.

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В общей сложности автомобилей Niva Legend и Niva Travel продано 3439 штук. На втором месте - китайский кроссовер Haval Jolion. Напомним, что данная машина появилась в продаже по государственной программе льготного кредитования. Продажи данной модели составили 3439 единиц.

Третью строчку рейтинга занял южнокорейский Hyundai Tucson. Их продали 1565 штук. Далее следуют модели Geely — компактный Coolray и семейный Atlas Pro (на рынке продали 1341 и 661 автомобиль соответственно).