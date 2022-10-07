Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России

Лидером продаж в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники) в России по итогам сентября стало внедорожное семейство Lada Niva. Об этом сообщает портал Ixbt.com.
В общей сложности автомобилей Niva Legend и Niva Travel продано 3439 штук. На втором месте - китайский кроссовер Haval Jolion. Напомним, что данная машина появилась в продаже по государственной программе льготного кредитования. Продажи данной модели составили 3439 единиц.
Третью строчку рейтинга занял южнокорейский Hyundai Tucson. Их продали 1565 штук. Далее следуют модели Geely — компактный Coolray и семейный Atlas Pro (на рынке продали 1341 и 661 автомобиль соответственно).
В десятке также оказались Hyundai Santa Fe (630 шт.), УАЗ «Патриот», Hyundai Creta (по 625 шт.), Kia Seltos (552 шт.) и Haval F7 (491 шт.).
Ранее «Российская газета» обратила внимание на то, что в автосалонах активно продают «антикризисные» автомобили Lada по цене, которая гораздо выше рекомендованной розничной. В частности, наценка за упрощенную Niva Travel доходит до четырех сотен тысяч рублей. Стоимость модели Black составляет более 1,4 миллиона рублей (РРЦ – 2 миллиона рублей). Базовая Niva Travel Classic доступна по цене в 1,3 миллиона, тогда как рекомендованная составляет 998 тысяч рублей.