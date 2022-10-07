Tesla запускает адаптер быстрой зарядки для сторонних станций

Владельцы электромобилей Tesla могут легко заряжать аккумуляторы своих автомобилей на станциях Supercharger, но использование сторонних терминалов часто проблематично. Новое зарядное устройство CCS устраняет большинство проблем.

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Поддерживаются все четыре модели Tesla, но работать будут только автомобили, выпущенные за последние несколько лет. Tesla предлагает всем, кто покупает зарядное устройство, опробовать его на месте, чтобы убедиться, что оно работает, и призывает пользователей обновить свое программное обеспечение до последней версии. После завершения автомобиль будет совместим практически со всеми розетками для зарядки электромобилей в Соединенных Штатах.