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2 часа назад

Новости автомира: Tesla запускает адаптер быстрой зарядки для сторонних станций

ПроКроссовер.ру

Владельцы электромобилей Tesla могут легко заряжать аккумуляторы своих автомобилей на станциях Supercharger, но использование сторонних терминалов часто проблематично. Новое зарядное устройство CCS устраняет большинство проблем.

Tesla запускает адаптер быстрой зарядки для сторонних станций
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Поддерживаются все четыре модели Tesla, но работать будут только автомобили, выпущенные за последние несколько лет. Tesla предлагает всем, кто покупает зарядное устройство, опробовать его на месте, чтобы убедиться, что оно работает, и призывает пользователей обновить свое программное обеспечение до последней версии. После завершения автомобиль будет совместим практически со всеми розетками для зарядки электромобилей в Соединенных Штатах.

Фактическая передаваемая мощность будет зависеть исключительно от источника. Адаптер рассчитан на мощность до 250 кВт, что означает, что он без проблем подключается к более мощному терминалу, но не будет заряжать автомобиль быстрее, чем позволяет его номинал. Если источник слабее 250 кВт, адаптер тоже не сможет его «разогнать». Запрашиваемая цена кажется вполне разумной в 250 долларов.

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