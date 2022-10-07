Toyota рассказала об утечке данных сотен тысяч клиентов

Toyota Motor Corp обнаружила, что персональные данные более 296 тысяч ее клиентов могли оказаться в руках злоумышленников. Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании, под удар попали водители, зарегистрированные в T-Connect — телематической экосистеме, информирующей пользователя о состоянии и местоположении автомобиля. Под угрозой оказались имена, номера телефонов и даже платежные данные.

Риску утечки подверглись данные из учетных записей частных клиентов, которые присоединились к T-Connect с июля 2017 года. Toyota сообщает, что с тех пор собственные на сайт сервиса под собственными e-mail заходили 296 019 пользователей.

В заявлении говорится, что Toyota не может подтвердить, что некая третья сторона получила доступ к пользовательским данным: информация об этом на сервере T-Connect отсутствует. В то же время компания не может отрицать, что информация могла оказаться в чужих руках.

Утечку «чувствительной» информации в Toyota отрицают. Также компания пока не получала жалоб в связи с неправомерным использованием утекших адресов электронной почты — спамом, фишингом и другими нежелательными письмами.

Причиной, по которой Toyota засомневалась в безопасности данных пользователей, стали действия подрядчика, разработавшего сайт T-Connect. Оказалось, что он случайно выгрузил часть исходного кода, содержащего данные с декабря 2017 года по 15 сентября 2022-го, с настройками общего доступа. Этой оплошность и могли успеть воспользоваться злоумышленники.