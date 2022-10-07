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2 часа назад

Новости автомира: российские автосалоны остались без покупателей

Российская Газета

На российском авторынке наметилась опасная тенденция - за последние недели дилерские центры заметно опустели. Дело в том, что потребность в замене машины отошла на задний план.

Российские автосалоны остались без покупателей
Фото: ТАССТАСС

Российский авторынок в сентябре продолжил восстановление, показывая помесячный рост четвертый месяц подряд.

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Как сообщили эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК", в сентябре россияне купили 44,4 тыс. легковых машин - это на 60% ниже показателя годичной давности, но на 4% больше, чем в августе текущего года. Тогда, правда, рыночная динамика к предыдущему месяцу была значительно лучше - 20% со знаком "плюс".

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Отчасти сентябрьскую картину на авторынке подпортила последняя неделя месяца, когда продажи новых машин упали на 20%, хотя обычно, наоборот, растут, поскольку дилеры стараются закрывать больше сделок для выполнения месячного плана и пополнения оборотных средств. Отток покупателей участники авторынка связывают с объявленной 21 сентября частичной мобилизацией в стране.

Как рассказал "Российской газете" директор по развитию и корпоративному управлению компании "Нижегородец" Алексей Макаров, произошло снижение трафика в дилерские центры - за эту неделю количество визитов в отделы продаж упало более чем на 50%. Но при этом пока нельзя однозначно сказать, что рынок падает. Расторжений контрактов на машины было очень мало. Предварительные договоры купли-продажи разрывали в основном клиенты, которые уехали за рубеж и кого мобилизовали.

"В текущей ситуации мы видим существенное снижение активности покупателей на приобретение автомобилей и при этом высокую активность по продаже собственных машин. Сказать, что это будет тренд до конца года, нельзя, потому что это влияние настроения из-за сообщений о частичной мобилизации и общей ситуации в стране. Нет никакого прогноза, и пока он не может быть сформирован - слишком много событий, которые будут менять динамику и тренды, могут произойти в любой момент", - рассуждает в разговоре с "РГ" генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

Автоновости,Андрей Ольховский,Алексей Макаров,
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