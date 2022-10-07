Российские автосалоны остались без покупателей

"В текущей ситуации мы видим существенное снижение активности покупателей на приобретение автомобилей и при этом высокую активность по продаже собственных машин. Сказать, что это будет тренд до конца года, нельзя, потому что это влияние настроения из-за сообщений о частичной мобилизации и общей ситуации в стране. Нет никакого прогноза, и пока он не может быть сформирован - слишком много событий, которые будут менять динамику и тренды, могут произойти в любой момент", - рассуждает в разговоре с "РГ" генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.