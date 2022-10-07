Новое ПДД по самокатом признали бесполезным

«Возможно, что СИМ будут квалифицированы как отдельная категория, на которую нужно будет получать водительское удостоверение. Но я думаю, что дело до этого не дойдет. Но тогда контроль за ними будет практически невозможен. В любом случае, это вопрос к законодателю», — рассуждает Травин в беседе с «Газетой.Ru».