Новое ПДД по самокатом признали бесполезным

До того момента, пока в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) не внесены поправки об ответственности для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), им не грозит наказание в соответствии с поправками в ПДД. Об этом «Газете.Ru» рассказал президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
«То, что придумали приравнять электросамокат к транспортному средству, говорит о том, что норма установлена, но не говорит о том, что установлена ответственность за ее нарушение, — объясняет Травин «Газете.Ru». – Пока ответственности законодательной нет, Верховный суд расценивает водителей СИМ как пешеходов. Чтобы появились штрафы, необходимо закрепить изменения в Кодекс об административных правонарушениях».
При этом администрирование движения СИМ на дорогах и проверка их технических параметров будет затруднительными и практически невыполнимыми, считает он.
«Возможно, что СИМ будут квалифицированы как отдельная категория, на которую нужно будет получать водительское удостоверение. Но я думаю, что дело до этого не дойдет. Но тогда контроль за ними будет практически невозможен. В любом случае, это вопрос к законодателю», — рассуждает Травин в беседе с «Газетой.Ru».
В случае с установлением технических параметров СИМ скорее всего появится памятка с указанием их характеристик, также есть вариант с введением регистрации СИМ, что звучит абсурдно, полагает он. Правоприменение в отношении устройств, которые уже куплены гражданами и используются, также предстоит установить законодателю, указывает эксперт.
«Пока у сотрудников ГИБДД есть возможность проверить эти параметры только визуально или на уровне догадок. На данный момент введенные нормы неисполнимы абсолютно», — констатирует Травин.
Ранее правительство РФ сообщило о принятии поправок в ПДД, которыми установлены нормы использования средств индивидуальной мобильности.