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1 час назад

Новости автомира: правозащитник Травин считает, что водителей самокатов, нарушивших скоростной режим, пока не будут наказывать

Газета.Ru

До того момента, пока в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) не внесены поправки об ответственности для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), им не грозит наказание в соответствии с поправками в ПДД. Об этом «Газете.Ru» рассказал президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

Новое ПДД по самокатом признали бесполезным
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

«То, что придумали приравнять электросамокат к транспортному средству, говорит о том, что норма установлена, но не говорит о том, что установлена ответственность за ее нарушение, — объясняет Травин «Газете.Ru». – Пока ответственности законодательной нет, Верховный суд расценивает водителей СИМ как пешеходов. Чтобы появились штрафы, необходимо закрепить изменения в Кодекс об административных правонарушениях».

При этом администрирование движения СИМ на дорогах и проверка их технических параметров будет затруднительными и практически невыполнимыми, считает он.

«Возможно, что СИМ будут квалифицированы как отдельная категория, на которую нужно будет получать водительское удостоверение. Но я думаю, что дело до этого не дойдет. Но тогда контроль за ними будет практически невозможен. В любом случае, это вопрос к законодателю», — рассуждает Травин в беседе с «Газетой.Ru».

В случае с установлением технических параметров СИМ скорее всего появится памятка с указанием их характеристик, также есть вариант с введением регистрации СИМ, что звучит абсурдно, полагает он. Правоприменение в отношении устройств, которые уже куплены гражданами и используются, также предстоит установить законодателю, указывает эксперт.

«Пока у сотрудников ГИБДД есть возможность проверить эти параметры только визуально или на уровне догадок. На данный момент введенные нормы неисполнимы абсолютно», — констатирует Травин.

Ранее правительство РФ сообщило о принятии поправок в ПДД, которыми установлены нормы использования средств индивидуальной мобильности.

Автоновости,Виктор Травин,ГИБДД,Правительство РФ,
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