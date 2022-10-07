«Госуслуги» начали оповещать россиян об отзывах автомобилей

На портале «Госуслуг» запущен новый сервис по информированию автомобилистов об отзывных кампаниях. Теперь россиянам не придется самостоятельно искать свои машины в списках на отзыв: уведомления о том, что автомобилю требуется ремонт, будут появляться в аккаунте пользователя автоматически. Об этом пишет Минцифры, разработавшее сервис совместно с Росстандартом, который в РФ занимается согласованием отзывов.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Сообщения о проводимых отзывных кампаниях могут получать все пользователи «Госуслуг». Для этого необходимо зайти в личный кабинет, затем в подраздел «Транспорт» раздела «Документы», заполнить данные об автомобиле и дождаться проверки ГИБДД.

Через портал автомобилистов будут информировать и о причине отзыва машины, а также о том, к кому можно обратиться за бесплатной консультацией или ремонтом.

В Росстандарте отмечают, что внедрение личного кабинета автопроизводителя позволило оцифровать данные обо всех отзывах автомобилей, проведенных в России с 2017 года. Своевременное оповещение граждан о необходимости ремонта способствует повышению безопасности на дорогах, добавляют в ведомстве.