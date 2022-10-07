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38 минут назад

Новости автомира: новая модель Changan Uni-V может выйти на российский рынок

Газета.Ru

На официальном сайте автомобильного дилера «Авилон» на время появилась информация о ценах лифтбека Changan Uni-V в России, что может свидетельствовать о его скором появлении на российском рынке, сообщает портал «Китайские автомобили».

Новая модель Changan Uni-V может выйти на российский рынок
Фото: ChanganChangan

По его данным, в онлайн-каталоге дилерского холдинга содержалась информация о 14 автомобилях с двигателями 1.5 мощностью 188 лошадиных сил по цене 2,8 млн рублей с пометкой «скоро в наличии», которая была изменена на «в резерве». 6 октября эта информация была убрана с сайта.

Появление новой модели в России может свидетельствовать об инициативе дилера начать продажи этой модели, предполагает издание, однако в самом «Авилоне» информацию о выводе на российский рынок Uni-V не подтвердили.

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