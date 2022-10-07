Новая модель Changan Uni-V может выйти на российский рынок

На официальном сайте автомобильного дилера «Авилон» на время появилась информация о ценах лифтбека Changan Uni-V в России, что может свидетельствовать о его скором появлении на российском рынке, сообщает портал «Китайские автомобили».

Фото: Changan Changan

По его данным, в онлайн-каталоге дилерского холдинга содержалась информация о 14 автомобилях с двигателями 1.5 мощностью 188 лошадиных сил по цене 2,8 млн рублей с пометкой «скоро в наличии», которая была изменена на «в резерве». 6 октября эта информация была убрана с сайта.