Avtograd: на «АвтоВАЗе» скопились некомплектные машины

Паблик «ВКонтакте» Avtograd news, специализирующийся на новостях «АвтоВАЗа», рассказал, что на территории предприятия скопилось множество некомплектных машин.

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Avtograd утверждает, что некомплектными сейчас являются «сто процентов сходящих с конвейера «АвтоВАЗа» автомобилей».

По данным паблика, предприятие столкнулось с дефицитом многих компонентов, в частности, ремней безопасности для NIVA Legend, проводов головной оптики для NIVA Travel, соединительных муфт вала рулевой колонки для Lada Granta.

«Ситуация сложилась довольно напряжённая, логистика работает буквально с колес, постоянно чего-то не хватает, без сомнения все шероховатости будут преодолены в скором времени и автомобили найдут своих хозяев», - отмечается в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены).

8 июня в «АвтоВАЗе» сообщили о возобновлении выпуска «упрощенной» Lada Granta. В компании назвали ее самым доступным легковым автомобилем на российском рынке - его стоимость начиналась от 678,3 тысячи рублей за седан.