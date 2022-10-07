На дорогах России появятся новые знаки и разметка

Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения, которые вводят в эксплуатацию два новых знака и особую разметку. Первый знак указывает на зарядку для электрокаров, второй информирует о запрете движения автобусов. Во втором случае речь идет о частном транспорте, а не об общественном, уточняется на сайте правительства. Такой знак — результат практики ограничения движения автобусов во время чемпионата мира по футболу 2018 года.
Также постановление вносит изменение в вид уже существующих знаков. Так, знак платной парковки помимо литеры Р будет содержать в себе изображение монет, а знак парковки для инвалидов — схематическое изображение инвалида в коляске. Такие знаки уже использовали в Москве, Санкт-Петербурге Саратове, Владимире, Краснодаре и Воронеже, но в виде эксперимента.
Еще одним новшеством стало визуальное отличие разметки зон платной и бесплатной парковки. Теперь платные зоны будут обозначаться синими линиями, а бесплатные — белыми. Так разметка будет быстрее считываться глазом, что позволит тратить меньше времени на выбор места для стоянки.
В сентябре необычный дорожный знак заметили в подмосковном Долгопрудном. Знак с надписью «Высадил и уехал», дублируемый желтым зигзагом на дороге, предполагает краткосрочную остановку — буквально на время для посадки-высадки пассажира. В ПДД такой знак не прописан, а в Минтрансе области сказали, что он установлен в качестве эксперимента. Позже «более позитивный» вариант таблички изготовил дизайнер Артемий Лебедев, однако его вариант с надписью «Чмоки и поки» оценили не все.