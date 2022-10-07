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13 минут назад

Новости автомира: на строительство трассы Москва-Казань выделили десятки миллиардов

Лера Букина

Власти России приняли решение выделить 40,8 миллиарда рублей на важнейший проект. Речь идет о строительстве скоростной трассы М-12, сообщает ТАСС.

На строительство трассы Москва-Казань выделили десятки миллиардов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Денежные средства взяли из резервного фонда РФ. Их вложат в достройку и ввод в эксплуатацию 106 километров автодороги. Планируется это сделать до конца года.

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» получит субсидии в размере 40 846 506,1 тысячи рублей. Контролем эффективности использования денег будет заниматься одно ведомство - Министерство транспорта.

Протяженность вышеуказанной трассы от Москвы до Казани должна составить около 800 километров. Проходить она будет по Московской, Владимирской, Нижегородской областям, Республикам Чувашия и Татарстан.

Также у властей есть планы по следующему участку дороги. Трасса будет вести из Казани в Екатеринбург. Так, трассу растянут до 1,6 тысячи км. Ее соединят со скоростными трассами европейской части России.

Ранее РБК, ссылаясь на Минтранс, сообщил, что повышение тарифов на проезд по платным дорогам автоматически не распространится на все платные дорогие, даже в случае принятия проекта постановления.

Автоновости,Минтранс РФ,Автодор,
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