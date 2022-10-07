На строительство трассы Москва-Казань выделили десятки миллиардов

Власти России приняли решение выделить 40,8 миллиарда рублей на важнейший проект. Речь идет о строительстве скоростной трассы М-12, сообщает ТАСС.

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Денежные средства взяли из резервного фонда РФ. Их вложат в достройку и ввод в эксплуатацию 106 километров автодороги. Планируется это сделать до конца года.

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» получит субсидии в размере 40 846 506,1 тысячи рублей. Контролем эффективности использования денег будет заниматься одно ведомство - Министерство транспорта.

Протяженность вышеуказанной трассы от Москвы до Казани должна составить около 800 километров. Проходить она будет по Московской, Владимирской, Нижегородской областям, Республикам Чувашия и Татарстан.

Также у властей есть планы по следующему участку дороги. Трасса будет вести из Казани в Екатеринбург. Так, трассу растянут до 1,6 тысячи км. Ее соединят со скоростными трассами европейской части России.