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1 час назад

Названы первые обладатели электрического грузовика Tesla

Lenta.ru

Глава Tesla Илон Маск назвал Pepsi первым обладателем электрогрузовика Semi. Об этом предприниматель сообщил в своем Twitter.

Названы первые обладатели электрического грузовика Tesla
Фото: TeslaTesla

По словам Маска, компания Pepsi получит первую партию электрофур Semi 1 декабря. Также миллиардер отметил, что Tesla начала производство грузовиков. Илон Маск напомнил, что грузовой автомобиль имеет запас хода около 800 километров и подчеркнул, что машина позволяет получит «супер-удовольствие от вождения».

Pepsi оказалась первой компанией, которая публично заявила о крупном заказе электрогрузовиков Tesla. Производитель напитков и продуктов питания объявил в декабре 2017 года, что оформил заказ на 100 автомобилей Tesla Semi.

Tesla начала принимать заказы на электрофуру в мае — потенциальные покупатели должны были оставить залог в размере 20 тысяч долларов. Прием предзаказов закрыли в августе.

«Хотя Tesla, возможно, выполнила недавнее обещание Маска по поставкам, компания точно не известна тем, что соблюдает сроки», — подчеркнули журналисты издания The Verge. По словам авторов, корпорация неоднократно откладывала выпуск многих моделей — например, пикапа Cybertruck.

В начале октября Tesla заявила, что начала отказываться от ультразвуковых сенсоров при производстве автомобилей Model 3 и Model Y. Будущие машины бренда будут оснащены исключительно камерами.

Автоновости,Tesla,Илон Маск,
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