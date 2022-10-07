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1 час назад

Новости автомира: в России появились два новых дорожных знака

Алиса Селезнёва

Правительством России утверждены новые дорожные знаки, касающиеся зарядки автомобилей и ограничения движения автобусов, а также появится новая разметка. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

В России появились два новых дорожных знака
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Утверждены два новых дорожных знака. Один из них обозначает зарядку для электромобилей, а второй информирует о запрете движения автобусов. (…) При этом знак не запрещает движение автобусов, следующих по маршрутам общественного транспорта, и школьных автобусов», - говорится в сообщении на сайте правительства.

Также постановлением кабмина утверждены изменения знаков платной парковки и парковки для инвалидов.

«В первом случае к традиционной букве P добавится изображение монет. Во втором – рядом с этой буквой появится стилизованное изображение инвалида-колясочника», - пояснили в пресс-службе правительства.

Кроме этого, принято решение визуально разделить платную и бесплатную парковки. Зоны платной стоянки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной — белыми. Ожидается, что это нововведение поможет автомобилистам быстрее ориентироваться при выборе места для парковки.

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Также правительством были одобрены изменения в Правила дорожного движения, которыми электросамокам, гироскутерам, моноколесам присвоен статус средств индивидуальной мобильности. Теперь их скорость ограничена до 25 км/ч. При этом вес электротранспорта, на котором можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должен превышать 35 кг.

Автоновости,Правительство РФ,
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