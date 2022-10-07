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45 минут назад

Новости автомира: в России еще продают новые Toyota Land Cruiser. И на них можно сэкономить

Motor.ru

Несмотря на то, что поставки японских автомобилей в Россию приостановили еще весной, у дилеров Toyota появились в наличии внедорожники Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300. Кроме того, автосалоны предлагают купить Lexus GX, LX и RX японской сборки. При этом большинство внедорожников оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС и даже мультимедийной системой с поддержкой русского языка. Оказалось, что российские дилеры сотрудничают с партнерами в Казахстане, откуда и привозят транспортные средства.

Сэкономить миллион: в РФ еще продают новые Toyota Land Cruiser
Фото: © Toyota Центр Ясенево© Toyota Центр Ясенево

На автомобили из Казахстана распространяется официальная гарантия. Однако есть условие – проходить техобслуживание владельцы должны только в том центре, где приобрели машину. Ввезенные из Казахстана внедорожники практически ничем не отличаются от привычных россиянам моделей. Исключением является моторная гамма. К примеру, Land Cruiser Prado доступен только с бензиновыми двигателями, а у «трехсотого» отсутствует четрехлитровый V6 мощностью 275 лошадиных сил.

Приобретая японские внедорожники из Казахстана, покупатели могут сэкономить около миллиона рублей. Однако недавно головной офис Toyota узнал о «серой» схеме поставок автомобилей в Россию, после чего запретил подобный ввоз.

При этом для россиян также доступны машины из Объединённых Арабских Эмиратов. Импортируемые с Ближнего Востока модели стоят еще дешевле, однако на них не распространяется гарантия.

В конце сентября в России появились в продаже модели Range Rover нового поколения, ввезенные по параллельному импорту. Минимальная стоимость британских внедорожников сейчас составляет около 23 миллионов рублей.

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