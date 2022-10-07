Сэкономить миллион: в РФ еще продают новые Toyota Land Cruiser

Несмотря на то, что поставки японских автомобилей в Россию приостановили еще весной, у дилеров Toyota появились в наличии внедорожники Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300. Кроме того, автосалоны предлагают купить Lexus GX, LX и RX японской сборки. При этом большинство внедорожников оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС и даже мультимедийной системой с поддержкой русского языка. Оказалось, что российские дилеры сотрудничают с партнерами в Казахстане, откуда и привозят транспортные средства.

Фото: © Toyota Центр Ясенево © Toyota Центр Ясенево

На автомобили из Казахстана распространяется официальная гарантия. Однако есть условие – проходить техобслуживание владельцы должны только в том центре, где приобрели машину. Ввезенные из Казахстана внедорожники практически ничем не отличаются от привычных россиянам моделей. Исключением является моторная гамма. К примеру, Land Cruiser Prado доступен только с бензиновыми двигателями, а у «трехсотого» отсутствует четрехлитровый V6 мощностью 275 лошадиных сил.

Приобретая японские внедорожники из Казахстана, покупатели могут сэкономить около миллиона рублей. Однако недавно головной офис Toyota узнал о «серой» схеме поставок автомобилей в Россию, после чего запретил подобный ввоз.

При этом для россиян также доступны машины из Объединённых Арабских Эмиратов. Импортируемые с Ближнего Востока модели стоят еще дешевле, однако на них не распространяется гарантия.