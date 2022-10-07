Корейцы разочарованы многомесячным ожиданием заказанных авто

Компании не справляются с большим количеством заказов и заставляют клиентов долго ждать.

Фото: Max-Cars Max-Cars

«Все большее число покупателей автомобилей, произведенных Hyundai Motor и ее дочерней компанией KIA, выражают разочарование в связи с более длительными, чем ожидалось, задержками заказов на срок до 30 месяцев», — KoreaTimes.

Компании Hyundai и KIA подверглись критике в Южной Корее из-за задержек поставок машин клиентам на сроки до 30 месяцев. Как стало известно «Max-Cars», основная претензия покупателей на внутреннем рынке в том, что компания старается лучше выполнять обязательства на экспорт. А внутренних покупателей заставляет из-за этого якобы дольше ждать.

Аналитики местного рынка считают, что автомобильная компания пользуется просадкой корейской валюты на 20% с начала 2022 года. Это делает экспорт заметно выгоднее, что продажу машин внутри страны. А значит, увеличение экспорта потенциально может резко улучшить финансовую отчетность корпорации.

Сама же Hyundai такие обвинения отрицает и заявляет, что задержки с поставками машин покупателям в Южной Корее связаны с дефицитом чипов. Проблемы с цепочками поставок в глобальном плане влияют на объемы выпуска, что вместе с беспрецедентным спросом приводит к нехватке готовых машин.

Местное аналитическое агентство Getcha отмечает, что для 26 моделей автоконцерна сроки ожидания могут растягиваться до 30 месяцев (2,5 года). Еще год назад для этих же моделей ожидание было 11 месяцев.

Модели Hyundai Avante, Hyundai Sonata и Hyundai Grandeur Обещают поставлять в период от 6 до 20 месяцев. Также компания KIA обещает поставить модели K3 и K5 за срок от 3 до 5 месяцев. А машины KIA K8, KIA Sorento Hebrid смогут передать покупателю только через 8,5 месяцев после заказа.