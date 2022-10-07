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2 часа назад

Кроссовер Exeed LX получил в России новую комплектацию за 3,4 млн рублей

Газета.Ru

У компактного кроссовера Exeed LX появилась новая комплектация Prestige Plus, которая стала наиболее дорогой и богато оснащенной в линейке модели. Об этом сообщает издание «Автоновости дня».

Кроссовер Exeed LX получил в России новую комплектацию
Фото: CheryChery

В дополнение к оборудованию прежней топ-версии Prestige автомобиль получил аудиосистему премиум-класса марки Sony с восемью динамиками. Кроме того, автомобиль снабжен адаптивным круиз-контролем, системами предупреждения о покидании полосы движения, а также предотвращения столкновений.

Рекомендованная производителем стоимость Exeed LX в новой комплектации — 3,4 млн рублей, что на 100 тыс. рублей дороже, чем версия Prestige.

Автомобиль Exeed LX, выпускаемый китайским автопроизводителем Chery, появился в продаже в России весной 2022 года.

Автоновости,Chery,
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