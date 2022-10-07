Кроссовер Exeed LX получил в России новую комплектацию

У компактного кроссовера Exeed LX появилась новая комплектация Prestige Plus, которая стала наиболее дорогой и богато оснащенной в линейке модели. Об этом сообщает издание «Автоновости дня».

Фото: Chery Chery

В дополнение к оборудованию прежней топ-версии Prestige автомобиль получил аудиосистему премиум-класса марки Sony с восемью динамиками. Кроме того, автомобиль снабжен адаптивным круиз-контролем, системами предупреждения о покидании полосы движения, а также предотвращения столкновений.

Рекомендованная производителем стоимость Exeed LX в новой комплектации — 3,4 млн рублей, что на 100 тыс. рублей дороже, чем версия Prestige.