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2 часа назад

Изменения в ПДД для электросамокатов вступят в силу с марта 2023 года

Москва24иещё 5

Изменения в правилах дорожного движения, которые в том числе коснутся езды на электросамокатах и гироскутерах, вступят в силу с 1 марта 2023 года. Это следует из постановления, размещенного на сайте кабмина РФ.

Изменения в ПДД о езде на электросамокатах вступят в силу в марте
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

"Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года", – уточняется в тексте документа.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил изменения в правила дорожного движения, касающиеся в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, а также новых дорожных знаков и парковок.

Позже в пресс-службе сервиса аренды электросамокатов Urent уточнили, что нововведения в ПДД не скажутся на работе компании для пользователей.

Теперь максимальная разрешенная скорость езды на электросамокате составит не более 25 километров в час. Кроме того, воспользоваться самокатом не смогут лица, имеющие массу тела менее 35 килограммов.

Автоновости,Михаил Мишустин,
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