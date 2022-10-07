Изменения в ПДД о езде на электросамокатах вступят в силу в марте

Изменения в правилах дорожного движения, которые в том числе коснутся езды на электросамокатах и гироскутерах, вступят в силу с 1 марта 2023 года. Это следует из постановления, размещенного на сайте кабмина РФ.
"Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года", – уточняется в тексте документа.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил изменения в правила дорожного движения, касающиеся в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, а также новых дорожных знаков и парковок.
Позже в пресс-службе сервиса аренды электросамокатов Urent уточнили, что нововведения в ПДД не скажутся на работе компании для пользователей.
Теперь максимальная разрешенная скорость езды на электросамокате составит не более 25 километров в час. Кроме того, воспользоваться самокатом не смогут лица, имеющие массу тела менее 35 килограммов.