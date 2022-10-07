Skoda представила кроссоверы-маскоты с клыками и плавниками

Компания Skoda превратила кроссоверы Enyaq iV и Kodiaq в экзотические машины, посвящённые хоккейным командам San Jose Sharks и Nashville Predators. Главной особенностью моделей стали подвижные плавники и клыки, выполненные из композитных материалов. Новинки, построенные в единственном экземпляре, получили название Sharyaq и Prediaq. Машины станут талисманами клубов на предстоящих играх, которые пройдут в Праге 7 и 8 октября.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Skoda поддержала американские команды San Jose Sharks и Nashville Predators, прибывшие в Прагу для участия в играх НХЛ. Кроссоверы выполнили в стиле официальных маскотов клубов. Оба автомобиля украсили зубами и клыками: Sharyaq получил акулий хвост на крыше багажника, а Prediaq — отсылает к внешнему виду саблезубого тигра.

Декоративные элементы выполнили из композиционных материалов и полиуретановой пены. Такой состав позволил сделать детали подвижными, а также придать конструкциям естественные формы.

Увидеть обе машины вживую можно 7 и 8 октября на матчах НХЛ в Праге.