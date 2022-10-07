Автодилеры попросили об отсрочке от мобилизации для сотрудников

Представители Ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) решили обратиться в Минпромторг, попросив о предоставлении отсрочки от проводимой частичной мобилизации для работников, осуществляющих деятельность в технических подразделениях.
Данная информация предоставлена со ссылкой на текст, который представлен в соответствующем письме. Мотив такой просьбы заключается в угрозе самой отрасли и, в частности, дорожной безопасности.
В письме значится, что его авторы предлагают отсрочить мобилизацию для работников, которые имеют высшее образование и получили дополнительную подготовку, отвечающие за технический осмотр, а также обслуживание транспортных средств. Вследствие отсутствия персонала данной квалификации, станет невозможным проведение качественных ремонтных работ, касающихся авто.
По этой причине может увеличиться количество дорожно-транспортных происшествий на российских автотрассах, а также снизиться оперативность реагирования работников специальных экстренных служб. Согласно мнению авторов такой инициативы, в данном случае будет создана угроза жизни и здоровью российскому населению.
По заявлению экспертов, ряд автоцентров уже были лишены некоторой части квалифицированных специалистов. Если ситуация не изменится, многим автомобильным центрам придётся принять решение о прекращении технического обслуживания автотранспорта.
Специалисты отрасли считают, что учитывая снижение реализаций новых транспортных средств, ремонт и обслуживание могут в итоге выступить основными источниками прибыли автодилерских центров.
В завершении стоит отметить, что во второй половине лета текущего года представители авто дилерской сети «Рольф», считающейся в Российской Федерации одной из самых крупных в вопросе объёмов прибыли, решили выступить с прогнозами объёмов реализаций новых авто. Руководство сети заявило, что согласно итогам текущего года, ответственный авторынок легковых машин просел на 70,2%.