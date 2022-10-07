Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+26° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
1 час назад

Российские автодилеры попросили об отсрочке от мобилизации для сотрудников

Car.ru

Представители Ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) решили обратиться в Минпромторг, попросив о предоставлении отсрочки от проводимой частичной мобилизации для работников, осуществляющих деятельность в технических подразделениях.

Автодилеры попросили об отсрочке от мобилизации для сотрудников
Фото: Car.ruCar.ru

Данная информация предоставлена со ссылкой на текст, который представлен в соответствующем письме. Мотив такой просьбы заключается в угрозе самой отрасли и, в частности, дорожной безопасности.

В письме значится, что его авторы предлагают отсрочить мобилизацию для работников, которые имеют высшее образование и получили дополнительную подготовку, отвечающие за технический осмотр, а также обслуживание транспортных средств. Вследствие отсутствия персонала данной квалификации, станет невозможным проведение качественных ремонтных работ, касающихся авто.

По этой причине может увеличиться количество дорожно-транспортных происшествий на российских автотрассах, а также снизиться оперативность реагирования работников специальных экстренных служб. Согласно мнению авторов такой инициативы, в данном случае будет создана угроза жизни и здоровью российскому населению.

По заявлению экспертов, ряд автоцентров уже были лишены некоторой части квалифицированных специалистов. Если ситуация не изменится, многим автомобильным центрам придётся принять решение о прекращении технического обслуживания автотранспорта.

Специалисты отрасли считают, что учитывая снижение реализаций новых транспортных средств, ремонт и обслуживание могут в итоге выступить основными источниками прибыли автодилерских центров.

В завершении стоит отметить, что во второй половине лета текущего года представители авто дилерской сети «Рольф», считающейся в Российской Федерации одной из самых крупных в вопросе объёмов прибыли, решили выступить с прогнозами объёмов реализаций новых авто. Руководство сети заявило, что согласно итогам текущего года, ответственный авторынок легковых машин просел на 70,2%.

Автоновости,Ассоциация "Российские автомобильные дилеры",Минпромторг,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители