Автодилеры попросили об отсрочке от мобилизации для сотрудников

Представители Ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) решили обратиться в Минпромторг, попросив о предоставлении отсрочки от проводимой частичной мобилизации для работников, осуществляющих деятельность в технических подразделениях.

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Данная информация предоставлена со ссылкой на текст, который представлен в соответствующем письме. Мотив такой просьбы заключается в угрозе самой отрасли и, в частности, дорожной безопасности.

В письме значится, что его авторы предлагают отсрочить мобилизацию для работников, которые имеют высшее образование и получили дополнительную подготовку, отвечающие за технический осмотр, а также обслуживание транспортных средств. Вследствие отсутствия персонала данной квалификации, станет невозможным проведение качественных ремонтных работ, касающихся авто.

По этой причине может увеличиться количество дорожно-транспортных происшествий на российских автотрассах, а также снизиться оперативность реагирования работников специальных экстренных служб. Согласно мнению авторов такой инициативы, в данном случае будет создана угроза жизни и здоровью российскому населению.

По заявлению экспертов, ряд автоцентров уже были лишены некоторой части квалифицированных специалистов. Если ситуация не изменится, многим автомобильным центрам придётся принять решение о прекращении технического обслуживания автотранспорта.

Специалисты отрасли считают, что учитывая снижение реализаций новых транспортных средств, ремонт и обслуживание могут в итоге выступить основными источниками прибыли автодилерских центров.