Автомобилистов предупредили о появлении новых дорожных знаков

О появлении новых дорожных знаков предупредили автомобилистов в официальном Telegram-канале Правительства России.

Фото: Мослента Мослента

Так, на улицах страны появятся таблички, информирующие о месте зарядки автомобилей, а также дорожный знак «Движение автобусов запрещено». Он не распространяется на общественный транспорт, следующий по установленному маршруту, и школьные автобусы.

Кроме того, движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности будет регулироваться соответствующими табличками с разрешением, ограничением или запретом перемещения в разных зонах.

Знак «Парковка» будет видоизменен. На знаке платной парковки появится изображение монет вместо белой таблички рядом, а на знаке парковки для инвалидов будет нарисован инвалид-колясочник. Поменяется и разметка: платная зона будет обозначаться синими линиями, а бесплатная — белыми.