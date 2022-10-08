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3 часа назад

Автомобилистов предупредили о появлении новых дорожных знаков

Мослента

О появлении новых дорожных знаков предупредили автомобилистов в официальном Telegram-канале Правительства России.

Автомобилистов предупредили о появлении новых дорожных знаков
Фото: МослентаМослента

Так, на улицах страны появятся таблички, информирующие о месте зарядки автомобилей, а также дорожный знак «Движение автобусов запрещено». Он не распространяется на общественный транспорт, следующий по установленному маршруту, и школьные автобусы.

Кроме того, движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности будет регулироваться соответствующими табличками с разрешением, ограничением или запретом перемещения в разных зонах.

Знак «Парковка» будет видоизменен. На знаке платной парковки появится изображение монет вместо белой таблички рядом, а на знаке парковки для инвалидов будет нарисован инвалид-колясочник. Поменяется и разметка: платная зона будет обозначаться синими линиями, а бесплатная — белыми.

В Правительстве отметили, что введен запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности.

Автоновости,Правительство РФ,
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