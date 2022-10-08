Renault готовит гибридный кросс-универсал и спецверсию Duster

«Дочка» Renault — фирма Dacia — готовит гибридный кросс-универсал Jogger и спецверсию Duster Mat Edition. О силовой установке бензин-электрического Jogger ничего не известно, но возможны два варианта: умеренно-гибридная система на основе «турбочетвёрки» 1.3 или полноценный гибрид E-Tech на основе 1,6-литрового «атмосферника». Что касается Duster Mat Edition, то его «фишками» будут эксклюзивный цвет кузова и оснащение.

Фото: Dacia Dacia

Электрифицированный Dacia Jogger был анонсирован в сентябре прошлого года, и скорее всего кросс-универсал получит силовую установку E-Tech, знакомую по хэтчбекам Clio и кроссоверам Captur. В таком случае Jogger наверняка станет самой дешёвой европейской моделью Renault Group с гибридной системой.

Вероятно, Renault Duster Mat Edition повторит топ-версию Extreme SE с поправкой на уникальный цвет кузова и декор. В таком случае под капотом сохранится 150-сильный турбомотор 1.3 TCe в связке с роботизированной коробкой передач, а альтернативы переднему приводу не будет. Вероятно, спецверсия выйдет на европейские рынки до конца года.