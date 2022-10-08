Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+15° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
56 минут назад

Renault готовит гибридный кросс-универсал и спецверсию Duster

Motor.ruиещё 1

«Дочка» Renault — фирма Dacia — готовит гибридный кросс-универсал Jogger и спецверсию Duster Mat Edition. О силовой установке бензин-электрического Jogger ничего не известно, но возможны два варианта: умеренно-гибридная система на основе «турбочетвёрки» 1.3 или полноценный гибрид E-Tech на основе 1,6-литрового «атмосферника». Что касается Duster Mat Edition, то его «фишками» будут эксклюзивный цвет кузова и оснащение.

Renault готовит гибридный кросс-универсал и спецверсию Duster
Фото: DaciaDacia

Электрифицированный Dacia Jogger был анонсирован в сентябре прошлого года, и скорее всего кросс-универсал получит силовую установку E-Tech, знакомую по хэтчбекам Clio и кроссоверам Captur. В таком случае Jogger наверняка станет самой дешёвой европейской моделью Renault Group с гибридной системой.

Вероятно, Renault Duster Mat Edition повторит топ-версию Extreme SE с поправкой на уникальный цвет кузова и декор. В таком случае под капотом сохранится 150-сильный турбомотор 1.3 TCe в связке с роботизированной коробкой передач, а альтернативы переднему приводу не будет. Вероятно, спецверсия выйдет на европейские рынки до конца года.

Гибридный Dacia Jogger придётся подождать до весны 2023-го, а цены на бензин-электрический универсал раскроют в начале следующего года. В настоящий момент самый дорогой Jogger стоит во Франции 20 тысяч евро (1,21 миллиона рублей), но с силовой установкой E-Tech модель неизбежно подорожает.

Автоновости,Renault Duster,Dacia,Renault,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители